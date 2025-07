Borsa | Milano debole ma bene le banche giù Stellantis

La Borsa di Milano (-0,1%) prosegue debole, in linea con gli altri listini europei. I mercati restano alla finestra in attesa di sviluppi sul fronte dei dazi. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 86 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,58%. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche mentre si attende che il Cda di Unicredit (-0,1%) faccia il punto sull'offerta per Banco Bpm (+0,9%). Sale Mediobanca (+0,7%), mentre continuano le vendite da parte dei soci del patto di consultazione e con l'amministratore delegato di Mps (-0,01%) a Londra per incontrare gli investitori sul fronte dell'offerta per piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano debole ma bene le banche, giù Stellantis

In questa notizia si parla di: borsa - milano - debole - banche

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - Avvio per poche frazioni positivo per la Borsa di Milano: in un clima incerto il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,01%, l'Ftse All share una crescita dello 0,03%.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - Avvio per poche frazioni positivo per la Borsa di Milano: in un clima incerto il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,01%, l'Ftse All share una crescita dello 0,03%.

Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,69% - Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,69%, l'Ftse All share un rialzo dello 0,66%.

Borsa: Europa debole nel finale con le banche, Milano -0,5%. Listini Usa contrastati, lo spread risale a 85,3 punti. #ANSA Vai su X

Diversamente dalle previsioni il presidente Usa ha annunciato una missiva anche all'Ue. A Piazza Affari ancora focus sulle banche, debole Brunello Cucinelli dopo i conti. Nuovo record del Bitcoin che supera soglia 118.000 dollari Vai su Facebook

Borsa: Milano debole ma bene le banche, giù Stellantis; Borsa: Europa debole nel finale con le banche, Milano -0,5%; Borsa: avvio debole dopo annuncio dazi Usa alla Ue, a Milano (-0,8%) focus banche.

Borsa: Milano debole ma bene le banche, giù Stellantis - I mercati restano alla finestra in attesa di sviluppi sul fronte dei dazi. Come scrive quotidiano.net

Borsa: Europa debole nel finale con le banche, Milano -0,5% - 0,63% e Nasdaq +0,5%) dopo il rialzo sopra le stime dell'inflazione americana su base annua. Scrive msn.com