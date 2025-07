Alessia Marcuzzi delusa dalla Rai torna a Mediaset? Ecco dove la vedremo a settembre

Dopo anni trascorsi tra palinsesti Mediaset e un recente passaggio in Rai, Alessia Marcuzzi potrebbe presto sorprendere il pubblico con un clamoroso ritorno “a casa”. La conduttrice, che negli ultimi mesi non ha trovato grandi spazi nella tv di Stato, sembrerebbe pronta a riabbracciare l’azienda che l’ha consacrata come volto amatissimo del piccolo schermo. Un segnale? La sua recente apparizione negli studi di un programma importantissimo di Canale 5, che per molti è già il preludio a un nuovo progetto. Intanto, le voci sul dietrofront professionale si intrecciano a un gossip altrettanto scottante: la presunta fine dell’amicizia con Laura Pausini. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Alessia Marcuzzi, delusa dalla Rai, torna a Mediaset? Ecco dove la vedremo a settembre

Achille Lauro show prima di Sinner e Alessia Marcuzzi balla – Video - (Adnkronos) – Achille Lauro intrattiene il pubblico del Campo Centrale con il suo show prima del match tra Jannik Sinner e Tommy Paul, il pubblico si gode il concerto pre-partita: tra gli spettatori, anche Alessia Marcuzzi.

OBBLIGO O VERITÀ: ALESSIA MARCUZZI E QUELL’OSPITE MOLTO DISCUSSO NELL’ULTIMA PUNTATA - “Obbligo o Verità” saluta il pubblico. Il talk show di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi conclude la sua prima stagione con tanti ospiti, a partire da uno molto discusso.

Ha scoperto per caso di essere stata sostituita: il retroscena sull’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset; Ascolti tv ieri 7 aprile: Ilary Blasi parte bene (ma Alberto Angela la ferma), Alessia Marcuzzi si salva; Mercedesz Henger dopo il canna gate: Ho avuto problemi di salute. Delusa e ferita da Alessia Marcuzzi.

Palinsesti Mediaset, la lista dei ‘delusi’: chi sono i big rimasti a mani vuote (una è sorprendente) - La prossima stagione del Biscione taglia fuori (almeno per il momento) tanti nomi: Cattelan rimane in attesa, Marcuzzi out e Michelle Hunziker è un ‘caso’ ... Come scrive libero.it

Alessia Marcuzzi, lascio Mediaset dopo 25 anni - Tv - Ansa.it - Alessia Marcuzzi, lascio Mediaset dopo 25 anni L'annuncio sui suoi profili social: "Voglio essere io a dirvelo" ROMA , 30 giugno 2021, 14:38 ... Da ansa.it