The Odyssey | l' armatura dell' Ulisse di Matt Damon svelata in una foto dal set

Nuovi dettagli sul look di Matt Damon nell'epica avventura di Christopher Nolan diffusi in una nuova foto dal set che si è ira spostato in Scozia. L'Odissea di Christopher Nolan arriva in Scozia e non mancano i curiosi che hanno immortalato Matt Damon in tenuta da battaglia. La nuova foto dal set di The Odyssey, che dopo Italia, Grecia e Marocco si è trasferito sulla costa di Moray Firth, vede l'attore con indosso mantello, stivaloni di pelle e un'armatura metallica che lascia scoperte le braccia. Damon, che indossa anche una vistosa polsiera, accenna un saluto ai curiosi. Sul set scozzese sono stati avvistati anche Tom Holland e Zendaya, membri del ricchissimo cast dell'Odissea nolaniana che comprende anche Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Charlize Theron, Benny . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Odyssey: l'armatura dell'Ulisse di Matt Damon svelata in una foto dal set

