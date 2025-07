Stankovic Inter i nerazzurri chiedono 10 milioni al Bruges ma c’è un problema | il punto sulla trattativa

Stankovic Inter, il giovane nerazzurro conteso dal club belga ma c’è un intoppo: ecco cosa filtra sul figlio d’arte della Beneamata. Il nome Stankovic evoca dolci ricordi nei cuori dei tifosi dell’ Inter: le prodezze di Dejan, leggenda nerazzurra, sono ancora vivide nella memoria collettiva. Oggi però, a far parlare di sé è Aleksandar Stankovic, figlio d’arte e talento cresciuto nel vivaio interista. Il giovane centrocampista è infatti nel mirino del Club Bruges, che sta lavorando per portarlo in Belgio in vista della prossima stagione. Il classe 2005 ha attirato l’interesse dei dirigenti fiamminghi per le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la maturità mostrata nelle selezioni giovanili in vista di un futuro in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic Inter, i nerazzurri chiedono 10 milioni al Bruges ma c’è un problema: il punto sulla trattativa

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Giuseppe Marotta lo stratega nerazzurro: Calhanoglu pronto all’addio, già scelto chi prendere al suo posto, è un talento più forte di Hakan Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic (Ansa Foto) – SerieAnews L’eliminazione contro la Fluminense al Mondiale per Club ha di fatto innescato uno scenario che in pochi potevano anche solo immaginare.

Antonelli (ds Venezia): «Riscatteremo Stankovic dall’Inter!» - Filip Stankovic, portiere dell’Inter in prestito al Venezia, potrebbe veramente rimanere nella squadra di Eusebio Di Francesco.

Ds Venezia: "Grazie Inter per Radu, riscatteremo Stankovic. Di Nicolussi Caviglia parleremo a fine stagione" - Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, è stato premiato al Gran Galà del Calcio ADICOSP come miglior direttore sportivo della Serie.

Inter, addio Stankovic ad un passo: Club Brugge lo vuole in 24 ore, ecco le cifre; Inter-Frosinone, moviola: c'è rigore su Thuram, non su Lautaro e Mkhitaryan; Sampdoria-Inter 0-0 | Risultato Finale di Serie A.

Stankovic Inter, resta la distanza con il Club Brugge: problemi sulla recompra, cosa manca per l’accordo - Tutti i dettagli in merito L’Inter sta continuando a lavorare su più fronti in vista della nuova ... Come scrive informazione.it

Stankovic, l’Inter vuole evitare un epilogo! Certezza da cui partire - Aleksandar Stankovic è molto ambito a livello internazionale per le qualità che ha mostrato di possedere: l'Inter, pur intendendo cederlo, non vuole che - Si legge su inter-news.it