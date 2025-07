Giulia Salemi chiude con oltre 100 milioni di total audience la seconda stagione del suo podcast Non lo faccio x moda

Giulia Salemi conclude con successo la seconda stagione del podcast “Non lo faccio x moda”, raggiungendo oltre 100 milioni di total audience complessiva tra YouTube, Spotify, Instagram e TikTok. Un risultato straordinario che conferma il crescente successo dell’ex modella e influencer, ormai affermata conduttrice e content creator tra le più seguite d’Italia. Dopo il debutto esplosivo della prima stagione (oltre 57 milioni di total audience), la seconda edizione 2025 ha pubblicato 13 episodi da marzo a giugno, registrando 470.000 ore di visualizzazione solo su YouTube e una media di 835.000 spettatori unici mensili. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Giulia Salemi chiude con oltre 100 milioni di total audience la seconda stagione del suo podcast “Non lo faccio x moda”

