I n estate, più ci si sveste, più si amplificano le insicurezze legate all’immagine corporea. Un disagio profondo che, in molti casi, è alla base di disturbi alimentari come anoressia e bulimia, che colpiscono oltre 3 milioni di persone in Italia, soprattutto donne. Per affrontare queste difficoltà , anche nei mesi più critici, oggi esiste un approccio psicoterapeutico innovativo: la terapia dello specchio. Disponibile solo in pochi centri specializzati, la terapia dello specchio si è rivelata particolarmente efficace nel trattare la cosiddetta dispercezione corporea, una visione distorta e dolorosa del proprio corpo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Terapia dello specchio: il metodo che aiuta a fare pace con il corpo