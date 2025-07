Taremi Inter quale sarà il futuro del centravanti iraniano nel capoluogo lombardo? Le ultime sull’ex Porto

Taremi Inter, continua la telenovela legata al futuro del centravanti? Quale sarà il destino dell'attaccante nerazzurro in vista della prossima stagione. In casa Inter resta ancora da risolvere il rebus legato al futuro di Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano, arrivato lo scorso gennaio dal Porto a parametro zero con grandi aspettative, non ha mai convinto davvero in maglia nerazzurra. Le sue prestazioni, al di sotto delle attese, hanno portato il club a prendere una decisione netta: l'ex capocannoniere della Liga portoghese è stato ufficialmente inserito nella lista dei cedibili. A occuparsi della sua eventuale cessione sarà Federico Pastorello, l'agente incaricato dalla società di trovare una nuova sistemazione al classe 1992.

