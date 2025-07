I Nerd bori al The Space Cinema Roma Parco De' Medici per I fantastici 4 | gli inizi

Dopo il grande successo dell’evento dedicato a “Jurassic World – La Rinascita”, i “Nerd Bori” tornano al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici per un nuovo, imperdibile appuntamento con il grande cinema e il loro pubblico.Mercoledì 23 luglio alle ore 20:00, Claudio Colica, Riccardo Cotumaccio e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

I Fantastici 4 c'hanno poteri fori de testa Ne volemo parlà ? I Nerd Bori t'aspettano pe' na serata cosmica! The Space Cinema Roma Parco De Medici Mercoledì 23 luglio ? Ore 20:00

Nuova nerdborizzazione completata!! Jurassic World - La Rinascita commentato dai Nerd Bori e il pubblico del The Space Cinema Parco De Medici

