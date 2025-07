Getta l' hashish sotto la volante spintona l' agente e tenta la fuga | pusher in manette

Durante un controllo di polizia ha estratto un pezzo di hashish dalla tasca, lo ha gettato a terra per scalciarlo sotto la volante, quindi ha spintonato un agente e tentato la fuga a piedi. Subito fermato, il giovane pusher è finito in manette con l'accusa di spaccio. E' accaduto lunedì 14. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: hashish - sotto - volante - agente

Controlli della polizia, sotto la lente il centro storico: una denuncia e una notifica per possesso di hashish - ANCONA – La Polizia di Stato nel weekend ha passato al setaccio le aree del centro di Ancona, in particolare nelle zone di corso Garibaldi, piazza Cavour e piazza Roma.

Nascondeva sotto i sedili della macchina hashish e cocaina - Arezzo, 30 maggio 2025 – Nascondeva sotto i sedili della macchina hashish e cocaina: un uomo arrestato in A1 dalla Polizia Stradale.

Hashish, denaro e un coltello nascosto sotto ai vestiti: 22enne denunciato a Gallarate - Gallarate (Varese), 14 giugno 2205 – Operazione antidroga a Gallarate. Gli agenti della Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno passato al setaccio le zone nevralgiche del centro, concentrando i controlli nei luoghi più sensibili allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono ricoverati al policlinico Umberto I di Roma l'agente Francesco D’Onofrio e il vice ispettore Marco Neri, entrambi presenti al momento dell'esplosione avvenuta a Via dei Gordiani, zona est della Capitale. Entrambi feriti ma coscienti, hanno raccontato la pr Vai su Facebook

Monza, dà un calcio alla droga per nasconderla sotto la Volante della Polizia: 23enne arrestato; Monza, hashish sotto l’auto della Polizia e fuga a calci e spintoni: arrestato; Codice della strada: droghe alla guida, punibili solo se ci sono ancora gli effetti.

Monza, hashish sotto l’auto della Polizia e fuga a calci e spintoni: arrestato - Mentre il complice distraeva i poliziotti con domande futili, il giovane ha estratto un blocco di hashish dalla tasca, lo ha gettato a terra e con un calcio lo ha fatto scivolare sotto l’auto di servi ... Segnala mbnews.it

Monza, dà un calcio alla droga per nasconderla sotto la Volante della Polizia: 23enne arrestato - The post Monza, dà un calcio alla droga per nasconderla sotto la Volante della Polizia: 23enne arrestato appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. msn.com scrive