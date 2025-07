Quest’estate sì al preppy style e sì ai calzini giallo canarino parola di Rita Ora

A New York tutto si muove velocemente, ma Rita Ora sa bene come farsi notare anche mentre attraversa SoHo in un pomeriggio d'inizio estate. Questa volta lo fa scegliendo un look che, pur ispirandosi all'estetica preppy, ne ribalta le coordinate con ironia e personalità. Al centro del suo outfit? Una coppia di mocassini neri in pelle abbinati a calze giallo brillante firmate Polo Ralph Lauren. Un contrasto audace, costruito su piccoli dettagli che fanno la differenza. Rita Ora dà un tocco preppy allo stile estivo con mocassini neri e calze giallo sole. La cantante britannica, attualmente in promozione per il nuovo singolo Heat, ha indossato l'iconico loafer nero – quello con lo slot frontale, classico, quasi scolastico – ma lo ha spinto fuori dalla comfort zone abbinandolo a calze a coste dal colore acceso.

