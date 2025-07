Teatro e salute arriva lo spettacolo teatrale itinerante ' Partenze e approdi'

Giovedì 17 alle 21.15 negli spazi del Centro Teatro Universitario con lo spettacolo teatrale itinerante dal titolo 'Partenze e approdi' si conclude l'ottava edizione del progetto 'Il teatro e il benessere', rivolto a persone affette da malattie neurodegenerative, caregivers e operatori.

"Vuoti a rendere" è lo spettacolo che andrà in scena al Teatro Sant'anna sabato 17 maggio. Un gruppo di operai disoccupati è in cerca di un'idea geniale per salvare la fabbrica.

Sabato 26 aprile alle ore 17,00 e domenica mattina, alle ore 11,00, il Teatro del Canovaccio offre uno spettacolo divertente alle famiglie, all'interno del progetto "MINIATURE: guarda come abbiamo ridotto i classici!", una collana teatrale di grandi opere.

Posti esauriti al Teatro Diego Fabbri di Forlì, lunedì 19 e mercoledì 21 maggio alle ore 21, per È questa la vita che sognavo da bambino?, spettacolo in cui Luca Argentero racconta le storie di grandi personaggi, sportivi dalle vite straordinarie, che hanno inciso profondamente nella società.

Creature Leggendarie - Spettacolo teatrale itinerante Domenica 20 luglio 2025 Ore 16.00 Piazza Santa Maria Maggiore, Cimolais (PN) Anche quest'anno il gruppo Ana-Thema Teatro torna a Cimolais con un nuova rappresentazione itinerante

C'è un cammino che non è solo fisico, ma immaginifico, interiore, collettivo, attraverso un percorso fatto di passi e visioni, in cui la città diventa palcoscenico e il tempo si piega, si sosp ...

Teatro Nucleo, fondato da Horacio Czertok, è una delle realtà più innovative del teatro contemporaneo italiano, specializzata in spettacoli che uniscono tradizione e sperimentazione.