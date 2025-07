L' Isola dei Famosi Teresanna Pugliese svela i retroscena del programma | Ecco come andavamo in bagno

Dopo l'avventura in Honduras, la Pugliese risponde alle domande più curiose dei follower e racconta la difficoltà di vivere sulla Playa e cosa le manca oggi di quell'esperienza. Il rientro in Italia per i naufraghi dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi non è stato semplice. Molti di loro, appena tornati, hanno dovuto sottoporsi a cure mediche, e per alcuni - come Mario Adinolfi - si è reso necessario addirittura un ricovero ospedaliero. Teresanna Pugliese ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi follower, raccontando nelle storie di Instagram le difficoltà affrontate durante il reality e il suo impatto col ritorno alla vita quotidiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese svela i retroscena del programma: "Ecco come andavamo in bagno"

