E alla fine torno a casa Da Maradona a Cruijff fino a Paredes e Di Maria | le storie più belle

A volte ritornano. Gli ultimi a concedersi una "last dance" nel posto da cui sono partiti sono stati i due argentini ex Roma e Juve, ma gli esempi sono tantissimi: dal Nino Torres all'Apache Tevez, fino a Rooney-Everton e Joaquin-Betis.

In questa notizia si parla di: fine - torno - casa - maradona

Mariia Buhaiova si uccide a 18 anni dopo la fine dello stage: «A Kiev non ci torno». Trovata impiccata a un albero - Fragile come i suoi 18 anni compiuti in solitudine, lontano dai suoi cari, in un Paese che non era il suo dove forse sperava di restare.

Pino Daniele, “Again” ritorna a casa: l'anteprima allo stadio Maradona; L’Eredità, Biancamaria sbanca (per sbaglio) ma la Ghigliottina è sotto accusa: “Divento complottista”; Napoli-Verona: precedenti in A.

Maradona-Oliva, fine della storia: l'argentino cacciato di casa - Secondo quanto riportato dai media argentini, la donna lo avrebbe cacciato dalla casa che lui le ha regalato. Da unionesarda.it

Maradona, business senza fine: ancora una sua maglia all'asta - Il Mattino - Il 2 agosto Sotheby's mette all'asta un'altra maglia indossata da Diego nel Mondiale del 1986, vinto dall'Argentina di cui era il capitano. ilmattino.it scrive