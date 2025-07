Il trattamento che contrasta l’invecchiamento dei capelli e promette una chioma forte e sana

Che la pelle abbia bisogno di cure per prevenirne l’invecchiamento e per garantirle luminositĂ , elasticitĂ e benessere è cosa nota. Ma quando si tratta di capelli tutto cambia e le domande diventano maggiori. Per esempio, l’invecchiamento dei capelli esiste? E cosa si può fare per prevenirlo o rallentarlo? La risposta è sì, anche i capelli invecchiano e per contrastare questo processo fisiologico che può intaccare e rendere meno corposa e forte la chioma, si può intervenire con un prodotto ad hoc, un trattamento mirato che assicura massima longevitĂ al cuoio capelluto, Scalp Longevity Treatment di Olaplex. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il trattamento che contrasta l’invecchiamento dei capelli e promette una chioma forte e sana

