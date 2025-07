ULTIM’ORA CHAMPIONS | favori enormi per l’Inter | la UEFA conferma tutto | Aiutata ad arrivare in finale

Favori enormi per l'Inter in chiave Champions League. E la UEFA ha confermato tutto. Nerazzurri aiutati ad arrivare in finale. La scorsa stagione di UEFA Champions League ha regalato, come sempre, una miriade di emozioni. A essere travolti da questa ondata di emozioni sono stati soprattutto i tifosi dell'Inter che hanno visto la propria squadra compiere un cammino solido in grado di arrivare sino alla finale. Dopo la prima fase superata con successo al quarto posto in classifica visto il girone unico e il nuovo format proposto, i nerazzurri hanno subito conquistato l'accesso agli ottavi di finale.

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico.

Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 07-05-2025 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini (con Dembelé) ad un passo dalla finale contro l’Inter - Semifinale di ritorno di Champions League e posta in palio altissima tra il Paris Saint Germain di Luis Enrique e l’Arsenal di Arteta con il gol di Dembele che al momento fa pendere l’ago della bilancia sui francesi.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Francesco Acerbi furioso in America contro un tifoso dopo aver ricevuto uno sfottò riguardo la finale di Champions League contro il PSG Risposta pesante del difensore dell'Inter, che non ha accettato quanto detto dal tifoso #acerbi #acerbiinter #inter #psg Vai su Facebook

“L’Uefa indaghi! Tutto a favore dell’Inter”: Barcellona, Pedri non ci sta; Inter-Barcellona 4-3, Flick: Risultato ingiusto: decisioni dell'arbitro in favore dell'Inter, gli ho detto cosa penso; Il Barcellona attacca l’arbitro Marciniak: “La Uefa dovrebbe indagare, tutte le decisioni sono….

Semifinali di UEFA Champions League: focus sulla gara di mercoledì - Il bottino del Barcellona negli ultimi anni è stato relativamente magro rispetto a quello del Real ... Come scrive it.uefa.com

Inter, ranking Uefa da record: prima in questa stagione, sul podio dal ... - Partiamo dal presente, perché lo straordinario dell'Inter in questa UEFA Champions League si traduce nei punti conquistati nel 2024/25, che valgono l'attuale ... calciomercato.com scrive