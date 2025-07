Stellantis addio all’auto a idrogeno | costi troppo elevati e difficoltà di rifornimento

Stop al programma di sviluppo della tecnologia a celle combustibile a idrogeno. L’annuncio arriva dalla holding produttrice di autoveicoli Stellantis che, dopo aver valutato la disponibilità di strutture per il rifornimento di idrogeno e i costi elevati ha deciso di smettere di investire sullo sviluppo della nuova tecnologia. La società , quindi, non ha intenzione di lanciare la linea di veicoli leggeri ad alimentazione alternativa. Almeno per ora. Stellantis dice stop alle auto alimentate a idrogeno. La limitata disponibilità di infrastrutture per il rifornimento di idrogeno, i costi elevati e la necessità di maggiori incentivi all’acquisto da parte dei consumatori, ha spinto Stellantis a decidere bloccare i propri investimenti nella realizzazione di veicoli commerciali leggeri alimentati a idrogeno. 🔗 Leggi su Open.online