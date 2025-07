Rifiuto di sostenere orale alla Maturità per Vannacci da bocciare | La vita è dura Ragazzi se non volere fallire e vivere da frustrati preparatevi!

Il generale Roberto Vannacci interviene sul suo profilo FaceBook relativamente agli studenti che in questi giorni decidono di non affrontare l’esame orale della Maturità. Secondo il vicesegretario della Lega, chi sceglie di non sostenere le prove dovrebbe essere bocciato. Tale comportamento, associato a forme di protesta contro l’attuale esecutivo, viene interpretato come un atto di rifiuto delle regole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Vive la raison! Sul rifiuto di sostenere l’esame orale, è un atto politico e si tratta di disobbedienza civile. Lettera - inviata da Alessandro Iacomino - Questo non è negli intenti e non vuole essere un articolo che abbia come fine giudicare l’azione di quegli studenti che hanno rifiutato di sostenere la prova orale dell’Esame di Stato, bensì vuole essere la dimostrazione di un approccio razionale alla discussione del fatto, e, in aggiunta, una riflessione sul dibattito che ne è scaturito nel tempo immediatamente successivo.

Il rifiuto da parte di alcuni ragazzi di sostenere la prova orale dell'esame di maturità, i risultati sempre poco soddisfacenti delle prove Invalsi, la storia del liceo di Trento dove studenti e genitori hanno denunciato «un clima teso e senza umanità»: sono tanti i se

Maturità, un altro studente rifiuta di sostenere l'orale: è il terzo caso in Veneto. Il ministro Valditara: "Presto la bocciatura automatica".

