Ucraina le accuse della Ue a Putin | Usa armi chimiche La freddezza di Trump verso Mosca

La guerra in Ucraina registra la netta presa di posizione dell'Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, che accusa Mosca di usare armi chimiche nel conflitto in corso a Kiev, mentre Donald Trump si mostra gelido verso Putin e rafforza l'idea di ulteriori sanzioni contro la Russia. Le accuse sulle armi chimiche in Ucraina. Allibita dall'esito del Consiglio degli Affari esteri, dove la Slovacchia si è opposta al diciottesimo pacchetto di sanzioni alla Russia facendo naufragare un accordo su cui a Bruxelles discutevano da due mesi, Kaja Kallas ha ricordato ai 27 membri dell'Unione europea uno dei motivi per votare quel pacchetto.

