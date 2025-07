Cicciolina i soldi nel sottomarino l’alieno nei boschi Andreotti e Berlusconi | perché l’ex pornostar rivuole il vitalizio

«I veri straccioni sono quei politici che oggi criticano gli “ex”. Si taglino loro gli stipendi e non se la prendano con chi ha lavorato davvero per il popolo che li ha eletti. Quella parte di sinistra, che oggi fa la morale, ha ancora vicino al proprio letto le mie foto nude e i miei film porno». Anche Cicciolina nel suo piccolo si arrabbia. E lo fa oggi in un’intervista rilasciata a Edoardo Serignano per il Tempo nella quale dice che vorrebbe eliminare i senatori a vita. E che rivuole il vitalizio per una questione di principio. Non per soldi: «Ho vari tesoretti nascosti nel mondo ed in particolare un sottomarino enorme nell’oceano Pacifico, invisibile ai radar e che, all’occorrenza, utilizzo». 🔗 Leggi su Open.online