Battiti d’estate | teatro per tutte le età alla Casa del municipio IV

Prosegue la rassegna estiva del Municipio Roma IV con due serate di spettacolo gratuite dedicate al teatro e alla cultura, nel cuore della Casa del Municipio "Ipazia d'Alessandria". Un'occasione speciale per vivere le serate di luglio all'insegna della narrazione, dell'emozione e della.

Restyling del Teatro Ringhiera, Municipio 5 in pressing: "I lavori riprendano e si concludano entro fine ottobre" - Municipio 5 in pressing sul Comune per la ripartenza della riqualificazione del Teatro Ringhiera di via Boifava, i cui lavori si sono fermati lo scorso 4 febbraio perché Consales srl, l’impresa che aveva vinto la gara d’appalto, ha abbandonato il cantiere senza neanche pagare gli operai che avevano già iniziato a lavorare all’interno dell’immobile comunale.

Nell’ambito del programma dell’ Estate Tiburtina il Municipio IV presenta il progetto vincitore: “Battiti d’Estate”. Da giugno a settembre 33 eventi per un’estate indimenticabile da vivere tra grande musica, comicità , film, teatro e altro ancora. Questo fine settima Vai su Facebook

“Battiti d’Estate 33 eventi nel IV Municipio.

