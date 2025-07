Milano-Cortina svelate le medaglie dei Giochi

Un cerchio diviso a met√† su due piani sfalsati, con i simboli olimpici e paralimpici al centro, del peso di 506 grammi, con la Scritta "Milano Cortina 2026" che corre sulla corona laterale. Questo √® il design, essenziale, delle medaglie dei Giochi invernali 2026, svelate a Venezia davanti ad autorit√† e sportivi. La loro composizione - come ha spiegato il presidente della Fondazione, Giovanni Malag√≤ - √® di 500 grammi d'argento, pi√Ļ 6 d'oro (per le medaglie d'oro), argento, e rame (per quelle di bronzo). A portarle nella sala di Palazzo Balbi sono state due sportive di casa, le venete Federica Pellegrini, olimpionica del nuoto, e Francesca Porcellato, doppio oro paralimpico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Milano-Cortina, svelate le medaglie dei Giochi

Olimpiadi Milano Cortina, svelate le medaglie. Zaia: ¬ęSi realizza un sogno¬Ľ - CORTINA (BELLUNO) - ¬ęCon lo svelamento delle medaglie olimpiche e paralimpiche si realizza un sogno¬Ľ.

Dietro le quinte: qual è il significato e come sono state realizzate le medaglie dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 - Oggi a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, il Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali ha svelato le medaglie di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, svelate le medaglie. Fontana: ‚ÄúSintesi perfetta di design e tradizione‚ÄĚ - Milano, 15 luglio 2025 ‚ÄstCome per le torce, anche le medaglie¬† dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026¬†hanno un design essenziale, che mette al centro emozioni e lavoro di squadra, e simboleggia l'unione non solo di due citt√†, Milano e Cortina, ma anche l'anima della vittoria e gli sforzi per conquistarla.

