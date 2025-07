Il presidente Mattarella sceglie le nostre montagne per le vacanze | dove sarà

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si appresta a passare le sue vacanze estive tra le nostre montagne, di cui √® un habitu√© per i momenti di relax. Il Capo dello Stato, che nei prossimi giorni √® atteso in Trentino per impegni istituzionali, sar√† in Alto Adige, pi√Ļ precisamente a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

‚ÄúSiamo fortunati ad avere il suo babbo Sergio Mattarella al Quirinale in questi anni complessi‚ÄĚ: la foto di Jovanotti con la figlia del Presidente, Laura Mattarella - Una grande festa, il tour di Jovanotti. Una festa alla quale tanti amici del Ragazzo Fortunato hanno partecipato per poi andarlo a trovare nel backstage, per la foto di rito e qualche chiacchiera.

Mattarella: ‚Äúaiutare il cinema‚ÄĚ. Geppi Cucciari: ‚ÄúPresidente santo subito‚ÄĚ - A Mattarella quest'anno viene assegnato il premio speciale del 70esimo anniversario dei David di Donatello

Il presidente Mattarella e la visita alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. Il saluto in ¬ęforma privata¬Ľ - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si √® recato in serata nella basilica di Santa Maria Maggiore.

I video degli incontri del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con Papa Leone XIV Vai su Facebook

14 luglio, Mattarella: "Francia e Italia alleati vitali l'uno per l'altro" - Il Capo dello Stato in occasione della festa nazionale francese ha sottolineato: "Attuare Trattato del Quirinale è una priorità" e ricordato le parole di Macron: "Rapporto unico" ... Lo riporta msn.com