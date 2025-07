Paltrinieri argento nella 10 km ai Mondiali di Singapore

Il fuoriclasse carpigiano deve arrendersi solo al tedesco Wellbrock SINGAPORE - Arriva la prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di Singapore e non poteva che conquistarla Gregorio Paltrinieri, argento nella 10 chilometri maschile in acque libere. Il 30enne campione carpigiano dà spettacolo nella p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Paltrinieri argento nella 10 km ai Mondiali di Singapore

Europei di nuoto di fondo: l’Italia di Paltrinieri e Taddeucci seconda nel medagliere e pronta per la sfida iridata di Singapore - Il nuoto in acque libere conferma di essere uno dei settori trainanti del movimento azzurro. Agli Europei di Stari Grad, in Croazia, la Nazionale italiana ha chiuso con un bottino di quattro medaglie,  due ori e due argenti,  e il secondo posto nel medagliere dietro alla sola Ungheria, che ha dominato con prestazioni solide e grande profondità .

Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri verso la ‘specializzazione’. Ai Mondiali di Singapore prime prove generali verso Los Angeles 2028 - Per la prima volta in carriera Gregorio Paltrinieri si presenta a un Mondiale con uno sguardo sempre più rivolto verso il nuoto in acque libere.

Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri alla prova nella 10 km dei Mondiali 2025: temperature alte a Singapore - Si gareggerà ? La domanda viene spontanea dopo quanto è accaduto nel day-1 dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore.

GREG D'ARGENTO Ai Mondiali di Singapore arriva la prima medaglia per l'Italia firmata da Gregorio Paltrinieri: nella 10 km in acque libere, l'azzurro viene battuto solo dal tedesco Florian Wellbrock

IL RE DELLE ONDE Gregorio Paltrinieri, il Re delle onde. Podio in tre Olimpiadi, unico nuotatore italiano a riuscirci: oro a Rio nel 2016, argento e bronzo a Tokyo 2020, stessa doppietta a Parigi 2024. Sei ori Mondiali, nove con quelli in vasca corta, altri tredici Vai su Facebook

