Una sconosciuta a Tunisi Aya in un Paese pieno di contraddizioni

Roma, 16 lug. (askanews) - Aya ha trent'anni, vive una vita senza sogni in una cittadina del sud della Tunisia e, quando il minivan che la porta a lavoro rimane coinvolto in un incidente di cui lei è la sola sopravvissuta, le si presenta l'occasione unica di sparire e iniziare la sua vita da capo. Succede in "Una sconosciuta a Tunisi", nei cinema dal 24 luglio. Il regista Mehdi M. Barsaoui ha preso spunto da un fatto di cronaca per raccontare la gioventù tunisina e le tante contraddizioni del Paese dopo la rivoluzione del 2010. La protagonista, interpretata dalla bravissima Fatma Sfar, nella capitale scopre la libertà , la vita notturna, un mondo vivace e in fermento, ma rimane coinvolta in un caso di abuso della polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Una sconosciuta a Tunisi", Aya in un Paese pieno di contraddizioni

«Aya è l'unica sopravvissuta a un incidente che cambierà tutto. » I Wonder Pictures ha diffuso il trailer di Una sconosciuta a Tunisi, il nuovo film diretto da Mehdi M. Barsaui, già noto per Un figlio, il suo debutto dietro la macchina da presa nel 2019.

Una sconosciuta a Tunisi, da giovedì 24 luglio al cinema - Aya ha quasi trent'ann è sopravvissuta a un incidente ma creduta morta, Aya trova inaspettatamente l'occasione per fuggire.

