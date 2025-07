Smentite le voci sul presunto flirt con Clara, Fedez sembra aver voltato pagina. Il rapper ha infatti pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram, tra cui compare anche una misteriosa ragazza il cui volto è coperto da un berretto rosso. A darle un’identità è il settimanale Chi: si tratta di Giulia Honegger, giovane stilista cresciuta a Milano. I due sono stati infatti paparazzati sia al mare in uno stabilimento di Marina di Pietrasanta sia a Milano, a bordo della Ferrari Roma Spider del rapper. Nuovo flirt estivo oppure qualcosa di più serio? Per il momento non ci sono conferme da nessuna delle due parti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Fedez è fidanzato con Giulia Honegger? Chi è la nuova fiamma