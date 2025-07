Tangenti e appalti truccati a Sorrento | arrestati l’ex Sindaco funzionari comunali e imprenditori

Corruzione e appalti truccati a Sorrento: 16 arresti tra cui l’ex Sindaco. Al centro dell’inchiesta tangenti e irregolaritĂ negli appalti pubblici tra il 2022 e il 2024. Il Gruppo della Guardia di finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione a 16 ordinanze di applicazione di misure cautelari personali (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari), emesse dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dell’ex Sindaco del Comune di Sorrento, di funzionari e dirigenti di detto Comune e di alcuni imprenditori, per i delitti di corruzione, peculato e turbata libertĂ degli incanti, in relazione ad una pluralitĂ di appalti pubblici affidati dal Comune di Sorrento negli anni dal 2022 al 2024. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Ha accusato un lieve malore e si è avvalso della facoltà di non rispondere, prima di chiedere di essere ascoltato dai magistrati al più presto il sindaco di Sorrento, Massimo.

Sono 17 gli indagati nell'indagine che, ieri sera, ha portato all'arresto in flagranza di Massimo Coppola, sindaco di Sorrento ( nella foto ).

C'è anche lo spacchettamento di parti del restyling del Campo Italia, tra gli appalti del sistema corruttivo che avrebbe ruotato intorno al sindaco di Sorrento Massimo Coppola, arrestato lunedì sera in flagranza di reato mentre intascava 6.

Esasperato dalle continue richieste di tangenti, un imprenditore aveva minacciato il suo suicidio, prima di rivolgersi agli inquirenti e decidere di collaborare.