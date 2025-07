Perin Juventus al capolinea | è finita la storia col portiere la dirigenza ha già individuato il suo sostituto Il nome nel mirino

Perin Juventus al capolinea: è finita la storia col portiere, la dirigenza bianconera ha già individuato il suo sostituto. Il nome nel mirino per la porta. La permanenza di Mattia Perin  alla Juventus  è ormai ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il portiere italiano ha manifestato la volontà di trovare una nuova sistemazione, cercando maggiori opportunità di gioco. Con l’uscita di Perin, la Juve  sta intensificando i contatti per sostituirlo con un nuovo secondo portiere che affiancherà  Michele Di Gregorio, ormai destinato a diventare il titolare della porta bianconera nella stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin Juventus al capolinea: è finita la storia col portiere, la dirigenza ha già individuato il suo sostituto. Il nome nel mirino

