Ex farmacista travolta e uccisa da un Suv a Vigevano 53enne condannata a 2 anni per omicidio stradale

Flavia Mischiatti è deceduta a giugno 2022 dopo essere stata travolta da un Suv a Vigevano (Pavia) mentre attraversava la strada. La 53enne alla guida dell'auto è stata condannata in primo grado a 2 anni, con pena sospesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: travolta - vigevano - 53enne - condannata

Ex farmacista travolta e uccisa da un Suv a Vigevano, 53enne condannata a 2 anni per omicidio stradale; Farmacista travolta condanna a 2 anni per omicidio stradale.

Ex farmacista travolta e uccisa da un Suv a Vigevano, 53enne condannata a 2 anni per omicidio stradale - Flavia Mischiatti è deceduta a giugno 2022 dopo essere stata travolta da un Suv a Vigevano (Pavia) mentre attraversava la strada ... Scrive fanpage.it

Vigevano, donna di 71 anni travolta e uccisa in viale dei Mille - Tragico incidente in viale dei Mille: una donna di 71 anni è stata travolta e uccisa da un Suv vicino all’incrocio semaforico con via Vallere. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it