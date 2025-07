Nella serata di ieri, martedì 15 luglio 2025, su Rai1 La Partita del Cuore ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 la replica di Tutto suo padre. e anche un po’ sua madre intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 il debutto di Max Working – Lavori in Corso incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Kilimangiaro On the Road segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge.000 spettatori e il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 15 Luglio 2025