Gerard Martin e quando ti passa | Quello di Dumfries era fallo!

A distanza di due mesi e mezzo il terzino del Barcellona Gerard Martin ritorna a parlare di Inter-Barcellona 4-3 e dell'episodio con Denzel Dumfries, giustamente non fischiato, che poi portò al 3-3 di Acerbi. INTER-BARCELLONA – A Mundo Deportivo, Gerard Martin ritorna sulla semifinale di Champions League: « Personalmente, sì, è una delle migliori. Mi è piaciuta molto anche quella contro il Borussia Dortmund in Champions League. La partita contro l'Inter è finita male per tutti. Pur essendo internamente soddisfatto della mia prestazione, alla fine sono rimasto molto deluso per il risultato finale.

Voti Barcellona Inter, giudizi all’unanimità : Gerard Martin è l’anello debole di Flick. Dopo la prestazione shock d ieri giocherà a San Siro? - Voti Barcellona Inter, giudizi all’unanimità : Gerard Martin è l’anello debole di Flick. Dopo la prestazione shock d ieri giocherà a San Siro? Un 3-3 pirotecnico quello tra Barcellona e Inter.

