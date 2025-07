MotoGP la tirannia di Marc Marquez scalfita da Brno? Numeri mostruosi come nel 2014 quando proprio in Cechia arrivò una battuta d’arresto…

Abbiamo raggiunto la metĂ esatta della stagione 2025 di MotoGP. Undici gare sono andate in archivio, altrettante devono essere disputate. La classifica iridata vede Marc Marquez in testa con 83 punti sul fratello Alex e 147 su Francesco Bagnaia. Sostanzialmente, El Trueno de Cervera vanta l’equivalente di due weekend abbondanti di vantaggio sull’ hermano menor e quasi quattro fine settimana di margine sul compagno di box! Un distacco che, soprattutto in relazione al familiare, non rende pienamente giustizia alla supremazia totale di Marc, sulla quale è doveroso soffermarsi. A ben guardare, il trentaduenne catalano ha vinto 10 Sprint e 7 Gran Premi su 11 possibilitĂ . 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, la tirannia di Marc Marquez scalfita da Brno? Numeri mostruosi, come nel 2014, quando proprio in Cechia arrivò una battuta d’arresto…

