Uomo ritrovato in acqua senza vita tragedia lungo la spiaggia a Bellariva

Il corpo di un anziano è stato ritrovato senza vita, nella prima mattinata di mercoledì (16 luglio), nelle acque antistanti il bagno 95, all’altezza della chiesa di Bellariva, a Rimini Sud. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe morto per cause naturali, probabilmente un arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

