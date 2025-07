Renault in Borsa -16% dopo taglio degli obiettivi

Renault in forte calo in Borsa dopo la decisione di rivede al ribasso i suoi obiettivi annuali e con la nomina a ceo ad interim del direttore finanziario Duncan Minto, in attesa di trovare il successore di Luca De Meo che è passato al gruppo Kering. A Parigi il titolo ha registrato un calo del 16% in avvio di seduta, per poi attestarsi a -9,68% a 35,47 euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Renault in Borsa -16% dopo taglio degli obiettivi

Borsa: Kering (+9%) corre con l’arrivo di de Meo, scivola Renault (-7%) - Milano, 16 giu. (askanews) – Vola alla Borsa di Parigi il titolo Kering (+9%), mentre affondano le azioni Renault (-7%) dopo la notizia, giunta a sorpresa ieri sera, delle dimissioni di Luca de Meo dalla carica di Ceo della casa automobilistica e in scia ai rumors che danno il manager italiano passare alla guida del colosso francese del lusso, che controlla marchi come Gucci e Yves Saint Laurent, alla prese con un difficile percorso di risanamento (le azioni Kering hanno perso il 60% negli ultimi due anni).

Luca De Meo lascia Renault, il titolo crolla in Borsa a Parigi - Il titolo Kering alla Borsa di Parigi vola a +12,93%, mentre il titolo Renault cala pesantemente (-7,86%).

