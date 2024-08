Inzago-Capo Nord in bici Daniele Fornasari | 44 giorni attraverso 5 Paesi una stupenda avventura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024)(Milano) – Bellezze paesaggistiche, complicazioni organizzative causate dal maltempo e inaspettate riparazioni per la rottura del cerchione della sua due ruote si fondono nell’insolita vacanza di, 30enne inzaghese, che ha pedalato fino ain sella alla suacletta per 4mila 100 chilometri. Partito il 28 giugno scorso da, ci sono voluti 44- sei dei quali utilizzati per le pause necessarie di riposo e soluzione agli imprevisti tecnici e climatici - per raggiungere il promontorio di. Ritornato a casa, così si racconta: “Dentro di me mi sono detto: c’è l’ho fatta. Giunto ami sono guardato intorno, più adi così non si va. Non ho realizzato subito quanto avevo fatto, bisognava fare i conti con la stanchezza.