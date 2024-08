Il premier britannico Starmer toglie il ritratto della Thatcher da Downey Street | Era un po’ inquietante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) IlKeirha tolto dalle stanze diilexMargaret. A rivelarlo, una fonte molto vicina a: Tom Baldwin, suo biografo ed ex consigliere senior del partito laburista. “Non è un po’?” – Intervenuto a un evento organizzato dal festival letterario Aye Write di Glasgow, Baldwin ha rivelato che al 10 di, nell’ex ufficio di Margaret, chiamato ufficiosamente “Room”, erano in tre, quando lo scrittore ed ex consigliere, rivolgendosi a, ha detto: “È un po’che lei ti fissi dall’alto in basso mentre ti comporti così, non è vero?”. “Il primo ministro ha risposto di sì, gli ho chiesto se se ne sarebbe sbarazzato e lo ha fatto”, ha aggiunto Baldwin.