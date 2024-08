Il peccato originale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gianni Brunacci, nel Febbraio 2024, sosteneva che per completare le opere pubbliche del Comune di Arezzo occorreva l’intercessione della Madonna del Conforto. Alcune delle opere sono state definite “strategiche” e sono una delle colonne portanti del programma della Giunta Ghinelli; ed in effetti, a parte l’enfasi, sono opere che hanno una notevole rilevanza per la città di Arezzo, così come sono importanti anche altre opere che non hanno avuto accesso a tale qualifica. Ma, forse la Madonna del Conforto è stata scomodata a sproposito perché, senza scadere nella blasfemia, non può intervenire in presenza di un “” che può essere stato commesso anche in tempi non sospetti. E’ il caso della rotatoria su Viale dei Carabinieri, in prossimità dell’Eurospin.