Fariba Tehrani mamma di Giulia Salemi potrebbe aver spoilerato il sesso del bebè in arrivo

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di venerdì 30 agosto 2024)e Pierpaolo Pretelli aspettano il primo figlio insieme (mentre lui è già padre di Leonardo, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero), e stanno cercando di mantenere il massimo riserbo su alcuni dettagli della gravidanza, a partire daldel nascituro. Peccato che ci abbia pensato la madre dell’influencer italo-persiana, anch’essa noto volto tv,, a dare quello che molti hanno considerato un involontario spoiler suldelin. In alcune storie, ora non più visibili, pubblicate sul suo account Instagram, infatti,ha mostrato la cameretta chee Pretelli stanno preparando per accogliere il, e i followers hanno intuito, da alcuni dettagli, chetrattarsi di una femmina.