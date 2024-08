Faccia pure il mondo intero a volere Netanyahu cacciato cento volte

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 30 agosto 2024)se ne deve andare, subito. O meglio l’han già. Così vuole l’Onu, così gli arabi, questo Teheran, lo vogliono molti paesi del civilissimo occidente, molti dell’aggressivo oriente, tanti studenti liberi, tanti ecologisti, lo vuole l’opinione pubblica di Israele sempre in piazza. Praticamente tutte le organizzazioni non governative del pianeta lo vogliono, lo vogliono le monachelle, i fraticelli e non pochi sapienti rinchiusi templi della cultura pura. Tutto illo vuole e tutto illo dà per fatto. Lui non c’è più, l’han cancellato, E quello? Se non morto, appeso a un filo, quello, cioè, diciamo meglio, quella specie di batticulo, prende un distintivo, se l’appunta al petto e c’incide sopra: “Ispettore Benjamin, il caso Ramallah è tuo”.