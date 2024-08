Ecco la nuova Smart 5 la più grande mai prodotta

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 30 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – Sarà la piùdi sempre, e anche quella tecnologicamente più avanzata. Si tratta della nuovissima#5, il primo SUV elettrico di medie dimensioni prodotto dalla casa automobilistica del gruppo Mercedes-Benz. Presentata in anteprima mondiale a Byron Bay, in Australia, rappresenta il terzo modello ad entrare nella gamma full electric dellagenerazione. Lunga 4,7 metri e caratterizzata da un design di chiara ispirazione fuoristradistica, è stata disegnata riprendendo gli elementi tipici del marchio come il tetto panoramico sospeso, le porte senza cornice e gli sbalzi anteriori e posteriori ridotti. Tra i dettagli premium, gli specchietti bicolore e i coprimozzo con logoflottante, sempre in posizione verticale anche durante la rotazione. Tutti nuovi gli interni con un abitacolo moderno e spazioso.