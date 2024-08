Dissesto idrogeologico il sindaco di Cicciano | Bisogna sistemare gli alvei

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono pronto a denunciare tutto all’autorità giudiziaria se gliche attraversano il territorio non saranno messi in sicurezza”. E’ l’annuncio di Giuseppe Caccavale,di(Napoli), e presidente del Tavolo dei Comuni dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’area nolana, che, dopo i recenti allagamenti, ha scritto al Prefetto di Napoli e diffidato la Regione Campania “ad intervenire per prevenire danni all’incolumità delle persone e alle produzioni agricole”. Caccavale ha sottolineato che le istituzioni competenti erano “già state allertate il 19 agosto scorso, quando, sempre a causa del maltempo, era crollato il muro di un tratto dell’alveo nei pressi della vasca di laminazione di Cutignano”. “Anche in quel caso – ha proseguito – l’acqua inondò le aree circostanti provocando non pochi problemi.