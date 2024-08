Diciannove è un esordio coraggioso e arrogante come lo si è solo a quell’età

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 30 agosto 2024), opera prima di Giovanni Tortorici, è una scheggia impazzita all’interno del panorama cinematografico italiano. Presentato in anteprima mondiale all’81esima Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione parallela di Orizzonti, il film del regista e sceneggiatore palermitano è il ritratto della vita scapestrata e vuota di un ragazzo fuori sede nel 2015, che dalla Sicilia si sposta prima a Londra e poi a Siena, prima nella facoltà di economia nella metropoli inglese e quindi in quella di lettere in provincia. La cartolina dell’iniziazione alla vita lontano dalla sicurezza della propria casa, completamente allo sbando nella maniera più sincera e libera che ci si possa immaginare e che, probabilmente, molti hanno vissuto uguale sulla propria pelle.