Corso Umberto | ruba in un negozio La Polizia arresta un 31enne

(Di venerdì 30 agosto 2024)I: gli agenti vengono attirati dalle urla del proprietario di un, scoprendo che un uomo poco prima hato dei vestiti Nel pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare inI, sono stati attirati dalle urla del proprietario di un esercizio commerciale che indicava insistentemente un soggetto che aveva appena asportato dei capi di abbigliamento dal proprio, per poi aggredirlo fisicamente onde guadagnare la fuga. I poliziotti, immediatamente intervenuti, a seguito di un inseguimento tra i dedali del centro storico, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso delle 10 t- shirt asportate poco prima.