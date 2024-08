Conference League 2024 2025 sorteggio fase campionato | le fasce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tutto pronto per ildelladi, in programma alle 14:30 di venerdì 30 agosto. Cambia tutto nella terza competizione europea, come del resto in Champions e in Europa. Ogni club affronta sei squadre diverse (tre in casa, tre in trasferta). Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per laa eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi. Eliminate le altre. La Fiorentina aspetta di conoscere le sei avversarie delladi. La squadra viola è nella prima delle sei