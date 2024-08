Ciao ciao Nunzia De Girolamo ti salutiamo Addio inaspettato per la conduttrice | ora cambia tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) A breveDee Gianluca Semprini saluteranno il pubblico di Estate in diretta. Il programma estivo di Rai1 infatti è agli sgoccioli, il prossimo 6 settembre i due conduttori lasceranno il posto ad Alberto Matano, che ritornerà in onda con La vita in diretta. Non c’erano dubbi ma il conduttore è stato riconfermato alla guida del contenitore dopo aver ottenuto un clamoroso successo nella scorsa edizione. Ma perDelo stop dalla tv sarà di breve durata perché poi tornerà con una nuova edizione diMaschio, il programma sempre trasmesso sulla rete ammiraglia Rai in cui intervisterà i volti noti dello spettacolo italiano. In onda nella seconda serata del sabato sera, spesso anticipato da show importanti che fanno da traino, è ormai un punto fisso per la rete e anche il pubblico. Leggi anche: “È una stro**ta”.