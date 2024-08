Calcio | scontri Casapesenna – Mondragone 17 anni di Daspo a calciatori e dirigenti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 30 agosto 2024) Caserta. Notificati dalla polizia di Stato di Caserta 10 provvedimenti di, emessi dal questore, nei confronti disportivi delle squadre didi Prima Categoria “A.S.D.” e “A.S.D.City”. I provvedimenti sono stati adottati in seguito ai fatti accaduti durante la finale play-off del campionato di categoria, giocata dalle due squadre lo scorso 4 maggio e valevole per la promozione al campionato di eccellenza. Verso la fine del primo tempo supplementare, sul risultato di 2-0 per la squadra di casa, dopo una discussione tra idi entrambe le squadre e un dirigente accompagnatore della squadra ospite, e’ scoppiata una violenta rissa, in seguito alla quale tre giocatori delCity sono stati trasportati in ambulanza presso l’Ospedale ‘Moscati’ di Aversa, dimessi con diversi giorni di prognosi.