Calcio i convocati dell’Italia U21 per le sfide a San Marino e Norvegia nelle qualificazioni agli Europei

(Di venerdì 30 agosto 2024) Prosegue il cammino della Nazionale italiana under 21 diverso glidi Slovacchia 2025. Il torneo di qualificazione prosegue, nella prossima pausa dei campionati, con dueimportanti per gli Azzurrini, impegnati nel Girone A. La compagine guidata da Carmine Nunziata affronterà allo stadio ‘Domenico Francioni’ di Latina, giovedì 5 settembre, alle ore 16.45, San, in un match ovviamente a senso unico, mentre sarà ancor più fondamentale lo scontro diretto di martedì 10 alle 18.30 a Stavanger con la. Scatterà domenica sera a Roma il ritiro degli azzurrini: sono ventisette iper l’appuntamento da parte di Nunziata, con una novità, il terzino destro della Juventus Nicolò Savona, a segno al debutto da titolare in Serie A.