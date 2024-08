Brat VS demure | i beauty look di fine estate sono il trend virale del momento Tu quale scegli?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 30 agosto 2024)che vai, estetica che trovi. Mai come quest’anno, la Summer 2024 ha seguito idettati dai social, inseguendo la vitalità ma anche dettando le regole dell’estetica cool top o flop. Mode divisive per gusto e immagine, perfette per creare hype e promuovere le conversazioni online che generano interazioni, condivisioni e che si ripercuotono sulle nostre scelte di stile. Quest’ne hanno parlano tutti e la domanda più gettonata è stata: sei una ragazzao sei una ragazza? Possiamo immaginarcele come due sorelline agli antipodi; la prima è la sorella monella, sempre scomposta, mentre la seconda è la più pacata ed educata, con i capelli in ordine e il fiocco in testa.