Amarcord Napoli Buon Compleanno a…

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tornò alper ricostruirlo. La sera del 25 settembre 2004, giorno antecedente la partita a Fuorigrotta con il Cittadella, fu ospite in seconda serata della trasmissione sportiva di Rai Due. Per non dimenticare quello che aveva fatto in passato, gli mostrarono le immagini di ‘quel’ gol di Andrea Carnevale al San Paolo contro la Fiorentina. Portò lui a Soccavo Francesco ‘La Tota’ Romano, considerati i problemi di salute che avevano colpito Italo Allodi. Quando Ottavio Bianchi tornò acome allenatore E fu lui a consigliare Ottavio Bianchi all’Ingegnere, come ricordò Antonio Corbo sul Corriere dello Sport l’11 maggio 1987 (riproposto con l’edizione campana nei giorni successivi il terzo tricolore).