Addebito automatico in bolletta per chi è rimasto nelle Tutele Graduali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 30 agosto 2024) Per i 2,8 milioni di italiani che sono rimasti, settembre sarà una data importante: per la prima volta, ci sarà il trasferimentodell’da un operatore all’altro, senza che il cliente debba autorizzare il nuovo fornitore di energia elettrica, grazie a una norma che ha decretato la fine della maggior tutela. Vediamo come funziona. Come funziona l’diretto Negli ultimi giorni di luglio, i clienti assegnati tramite le aste per lehanno ricevuto una lettera dal nuovo fornitore (i sette operatori assegnatari dei lotti dellesono Enel, Era, Edison, Illumina, Iren, Afa e E.On) che li informava del cambio di operatore.