Wyatt Sicks promossi ai primi esami

(Di giovedì 29 agosto 2024) C’erano e ci sono ancora tanti dubbi sulla stable, ma a oggi possiamo davvero criticare il modo in cui la WWE li sta gestendo? Le paure principali non nascono per partito preso, sono un riflesso di ciò che si era visto precedentemente con laFamily e con il Fiend. Il problema nasce dal voler proporre contenuti sovrannaturali in contesto che in keyfabe vuole presentarsi come sportivo a tutti gli effetti. Riguardo Bray, purtroppo non tutto è filato per il verso giusto. La gimmick iniziale da leader della setta nasceva con contenuti realistici, nei promo parlava di una società che avvelena l’anima dell’uomo, dava l’idea del classico santone redneck che si approfitta delle menti semplici per il proprio tornaconto.